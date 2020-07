L'oroscopo di agosto 2020, i segni più fortunati e i meno fortunati (Di venerdì 31 luglio 2020) oroscopo di agosto. La stagione del Leone non può essere definita noiosa: questo mese, in cui il sole si accampa nel segno di fuoco, può ispirarci a rimescolare le carte o a prendere la strada maestra. L'energia della luna piena, in Acquario il 3 agosto, incoraggerà le idee innovative e troverà il suo contrappunto nella luna nuova del 18: questa fase lunare potrebbe ispirare l'autoanalisi in alcuni di noi, poiché saremo costretti a riflettere sulle scelte che facciamo e su come esse vanno a influire sulla nostra reputazione. Non siate troppo duri con voi stessi. La luna nuova è la vostra opportunità per scoprire alcuni aspetti nascosti e per lavorare per cambiarli, se lo desiderate. Questa energia finirà il 22 quando il sole passerà dal Leone alla Vergine. Aspettatevi che le ... Leggi su gqitalia

OrticaWeb : Oroscopo, settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2020 - AstrOroscopo : L'oroscopo di domani 1° agosto e stelline, 2ª metà zodiaco: favoriti Capricorno e Acquario - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2020: ecco come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #agosto #202… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2020: ecco come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #agosto #2020… - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2020: ecco come sarà la tua giornata secondo le stelle -