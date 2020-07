ll funerale? Ora è... assicurato (Di venerdì 31 luglio 2020) Una novità assoluta per la Capitale . Un'assicurazione per pagare il funerale e non gravare, una volta deceduti, sulle tasche dei familiari. Già, perché la cremazione o il classico funerale hanno ... Leggi su leggo

Naya Rivera è stata salutata dai suoi cari con un funerale privato lo scorso 24 luglio. A rivelarlo nelle scorse ore è stato E! News cha ha raccolto le dichiarazioni di diverse fonti vicine alla pover ...

Positiva rompe quarantena per andare al funerale dell’operaio morto a Roma: tamponi a tappeto

Una persona positiva al coronavirus ha infranto la quarantena per andare al funerale di Stefano Fallone, uno dei due operai morti lo scorso 20 luglio dopo essere caduti da un'impalcatura in un cantier ...

