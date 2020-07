La vicesindaca piddina in spiaggia va da Salvini e lo insulta. Lui replica: fatti un bagno e rilassati (video) (Di venerdì 31 luglio 2020) La tentazione è troppo forte per chi non sa come dare sfogo al proprio narcisismo. C’è Matteo Salvini in spiaggia a Milano Marittima. E allora lei, la vicesindaca dem di Proserpio, Veronica Proserpio, si avvicina per infastidirlo. Si fa fare pure il video. Si avvicina per dirgli che lui sta rovinando il nome di Milano Marittima. Lui non le dà molta importanza e replica: “fatti un bagno che ti rilassi”. E lei tutta sorridente: “Sono rilassatissima, sono in vacanza da 15 giorni”. Poi si vanta su facebook della sua bravata: “Ho visto il cazzaro verde e non ce l’ho fatta, gli ho detto di vergognarsi per le sue esternazioni”. Notare l’uso del titolo del libro di Andrea Scanzi su ... Leggi su secoloditalia

charlemagnotto : @HuffPostItalia Vicesindaca piddina in vacanza da 15 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : vicesindaca piddina Matteo Salvini insultato in spiaggia dal vicesindaco Pd: "Cazz***", "Fatti un bagno". Quasi rissa Liberoquotidiano.it