La sfida di treni ad Alta Velocità e dei bus: 100 per cento di posti. Il terrore del cts: "Molto preoccupati" (Di venerdì 31 luglio 2020) Da oggi i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di trenitalia e Italo possono viaggiare al 100% dei posti. Secondo le due aziende di trasporto, si sono realizzate le condizioni poste dal dpcm del 14 luglio. Ma il Comitato Tecnico Scientifico è "Molto preoccupato da questa decisione". Per questo motivo già nelle prossime ore potrebbe esserci un intervento del governo. I treni a capienza piena destano "molta preoccupazione", affermano fonti del Comitato tecnico scientifico del governo sottolineando che la decisione è stata presa "senza aver ricevuto il parere del Comitato". Giovedì è stata inviata dal Mit una richiesta di valutazione del nuovo piano dei treni ad Alta ... Leggi su liberoquotidiano

Voltasrl : 'Dato che i governi perseguono politiche più ecologiche, i giorni del motore diesel sembrano contati. Un passo avan… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: #Idrogeno o #batterie per sostituire le locomotive #diesel? La sfida in #Europa è ancora aperta. Il prezzo dell'energia… - ces_ue : RT @EURACTIVItalia: #Idrogeno o #batterie per sostituire le locomotive #diesel? La sfida in #Europa è ancora aperta. Il prezzo dell'energia… - EURACTIVItalia : #Idrogeno o #batterie per sostituire le locomotive #diesel? La sfida in #Europa è ancora aperta. Il prezzo dell'ene… - brielechemical : @eastmaniano tosta cazzo ti direi quella in cui surfano giù dal vulcano, quella sui treni nella penultima sfida e… -