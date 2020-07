Juventus-Roma, Sarri: “In campo chi non ha bisogno di riposare” (Di venerdì 31 luglio 2020) Sarri alla vigilia di Juventus-Roma: “Non abbiamo modo di preparare la sfida contro il Lione”. TORINO – E’ un Maurizio Sarri polemico quello che parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma: “In campo andrà solo chi non ha bisogno di riposare – ha detto il tecnico bianconero citato da tuttomercatoweb.com – non abbiamo modo di prepara la sfida contro il Lione. In questo momento sappiamo di aver vinto lo Scudetto, vedremo chi scenderà in campo“. Cristiano Ronaldo in dubbio Tra i giocatori che potrebbero non essere della partita c’è anche Cristiano Ronaldo: “Non lo so. Vediamo come sta e decideremo. E’ tra quelli che hanno giocato di ... Leggi su newsmondo

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - infoitsport : Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo | Nuova offerta alla Roma - infoitsport : Verso Juventus-Roma, clip social celebrativa dei giallorossi dedicata a Zaniolo -