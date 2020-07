Juve, gli auguri a Conte "l'interista" fanno infuriare i tifosi bianconeri (Di venerdì 31 luglio 2020) La rivalità tra Juventus e Inter è destinata a continuare per l'eternità. Lo sanno tutti, ma stavolta uno dei due club lo ha ribadito... a modo suo, quasi velatamente. Ma alla fine non troppo. Oggi, 31 luglio, ricorre il 51 esimo compleanno di Antonio Conte, adesso tecnico dell'Inter dopo tanti anni ricchi di successi passati in Piemonte, da giocatore prima e da allenatore poi. Buon compleanno, Antonio Conte! ? pic.twitter.com/qZzLUAjNmH — JuventusFC (#Stron9er ?????????) (@Juventusfc) July... Leggi su 90min

forumJuventus : OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT ?? Ecco la nuova maglia Home Juve 2020/21! - PaoloGentiloni : Campionato surreale. Finisce in agosto. Gli stadi vuoti. Ma vince sempre la squadra migliore. #Juve - juventusfc : #Stron9er... in the making! Uno per uno, sul nostro sito e sulla nostra App, gli anni di questi nove Scudetti ???? P… - SirCambiaNome : Che poi è come dire la Juve senza gli Agnelli e l'inter senza i Mo-ratti - CaponeSimona : @AlvaroGz10 @franvt99 @chirichampions @elchiringuitotv Ovvio ricordati quanto gli arbitri hanno favorito il real ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve gli Mercato Juve: gli indizi che trapelano dalla presentazione delle maglie Juventus News 24 I trofei vinti da JacopoMattiaMartini

10 luglio 2018: Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa fu estenuante e venne tenuta nascosta da tutte le parti in causa, ...

Mercato Napoli: ufficiale, arriva il bomber da 50 milioni di euro

“Benvenuto Victor”: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’ingaggio di Victor James Osimhen, attaccante nigeriano di 21 anni proveniente dal Lilla. “La SSC Napoli – si legg ...

10 luglio 2018: Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa fu estenuante e venne tenuta nascosta da tutte le parti in causa, ...“Benvenuto Victor”: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’ingaggio di Victor James Osimhen, attaccante nigeriano di 21 anni proveniente dal Lilla. “La SSC Napoli – si legg ...