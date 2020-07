Il Monopoly Arcade dedicato a Pac-Man (con mini cabinato incluso) (Di venerdì 31 luglio 2020) (Foto: Hasbro)Una nuova versione speciale di Monopoly è in arrivo anche in Italia e il protagonista è l’amato Pac-Man. Molto più che una semplice variante cosmetica con nomi di vie e pedine differenti, questa edizione cambia radicalmente la modalità di gioco introducendo anche la chicca di un piccolo cabinato perfettamente funzionante. Monopoly Arcade Pac-Man sostituisce i soldi con i punti, le pedine classiche con un mini Pac-Man e gli alberghi con livelli di gioco da ampliare più passano i turni. A ogni passaggio dal via si potrà utilizzare la propria moneta per una partita con il mini cabinato al gioco originale e a seconda del risultato ottenuto si otterranno punti extra. Inoltre, il cabinato funge ... Leggi su wired

Leggi anche: Giochi di Ruolo e Giochi da Tavolo ispirati a cinema e serie TV Il Monopoly Arcade Pac-Man mette insieme tutta l'azione del gioco arcade e il classico gioco da tavolo, mentre viaggerai ...

Negli ultimi anni Hasbro ha voluto aggiungere divertenti funzionalità elettroniche al suo Monopoly, e la nuova edizione Arcade Pac-Man segue questa tendenza – con un ulteriore passo avanti. I ...

Il Monopoly Arcade Pac-Man mette insieme tutta l'azione del gioco arcade e il classico gioco da tavolo, mentre viaggerai ...
Negli ultimi anni Hasbro ha voluto aggiungere divertenti funzionalità elettroniche al suo Monopoly, e la nuova edizione Arcade Pac-Man segue questa tendenza – con un ulteriore passo avanti.