Grave escursionista del trevigiano caduto nei pressi di Forcella Duranno (Di venerdì 31 luglio 2020) La stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico &eGrave; stata allertata venerd&iGrave; 31 luglio poco prima delle 16 dalla SORES tramite il Numero Unico per le Emergenze NUE112 per una chiamata proveniente da Forcella Duranno a quota 2200 metri. Qui un escursionista di 61 anni che stava compiendo un passaggio in discesa su roccette &eGrave; scivolato ruzzolando sulle rocce per circa duecento metri davanti agli occhi dei due compagni di escursione. L’uomo ha perso il casco durante le fasi della caduta e ha riportato forti traumi su tutto il corpo e alla testa. Sul posto &eGrave; arrivato l’elisoccorso regionale che ha calato l’equipe medica con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico con una verricellata di ... Leggi su udine20

