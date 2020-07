Finisce nel riale col trattore: recuperato il mezzo (Di venerdì 31 luglio 2020) L'incidente si è verificato lunedì a Ponto Valentino. Il conducente ha riportato ferite non gravi Leggi su media.tio.ch

MediasetTgcom24 : Rissa finisce nel sangue, 45enne accoltellato nel Palermitano #palermo - solocurve : RT @nelloscavo: Un Paese nel quale un operatore culturale finisce sotto scorta, non è un Paese normale. Di cos'altro c'è bisogno per capire… - cardinale_anna : RT @nelloscavo: Un Paese nel quale un operatore culturale finisce sotto scorta, non è un Paese normale. Di cos'altro c'è bisogno per capire… - BaldoLucchese2 : RT @nelloscavo: Un Paese nel quale un operatore culturale finisce sotto scorta, non è un Paese normale. Di cos'altro c'è bisogno per capire… - Cristiangra99 : RT @nelloscavo: Un Paese nel quale un operatore culturale finisce sotto scorta, non è un Paese normale. Di cos'altro c'è bisogno per capire… -