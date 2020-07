Finalmente il tweet: De Laurentiis annuncia Osimhen al Napoli! (Di venerdì 31 luglio 2020) Finalmente è arrivato il tanto atteso tweet di Aurelio De Laurentiis: Victor Osimhen è del Napoli. Un’operazione che vi abbiamo raccontato in esclusiva per la prima volta il 19 maggio e che adesso è andata a concludersi. Il presidente del Napoli, ha annunciato il colpo più oneroso della sua gestione partenopea con alcune semplici parole: “Benvenuto Victor!” Benvenuto Víctor! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 31, 2020 FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

