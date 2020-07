Diletta Leotta rompe il silenzio: cosa sta succedendo con Scardina (Di venerdì 31 luglio 2020) Da giorni non si fa che parlare della presunta rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Dopo aver trascorso la quarantena insieme i due hanno deciso di fare vacanze separate: lui a Ibiza con gli amici, lei in Sicilia con la sua famiglia. Non solo: stando a quello che riporta il settimanale Chi lo sportivo … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

