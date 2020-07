Damascelli: Sarri minaccia di schierare l’Under 23, fossi Agnelli manderei in panchina Pirlo (Di venerdì 31 luglio 2020) Sul Giornale Tony Damascelli scrive dei lamenti di Maurizio Sarri e Antonio Conte sui calendari. “Il potere li sta logorando ai massimi”. Ciò vale in particolare per l’allenatore della Juventus. “E’ visibilmente stanco, ha vinto il suo primo scudetto ma ha il tono di uno reduce da una miniera di carbone, ha sollevato lo stesso alibi del suo sodale dell’Inter, non spiega i motivi veri dell’appannamento della squadra, non entra nei dettagli anche perché non li conosce a fondo, avendo perso alcuni punti di riferimento”. A Cagliari, la Juve ha perso, cosa che non accadeva dai tempi della lira. “Sarri ha provveduto a rinfrescare la storia e la cronaca, lui è il primo sfinito, stremato da un torneo anomalo e folle, non soltanto per le date scelte dalla Lega di serie A. ... Leggi su ilnapolista

“Dybala, sì!”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport, che si sbilancia e fa sapere che la “Joya” recupererà per la partita della Juventus contro il L ...

Damascelli: "Ronaldo avvelenato dal non gioco e della pochezza dei suoi compagni"

Come sempre prodigo di critiche nei confronti della Juventus il collega de "Il Giornale" Tony Damascelli. Questo quanto detto sui bianconeri nell'editoriale per "Radio Radio": "Anche a Cagliari Sarri ...

