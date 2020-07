Codogno, gli assessori Rolfi e Foroni in due cascine (Di venerdì 31 luglio 2020) La Regione in visita alle cascine e agli allevamenti dell'ex zona rossa. L'obiettivo è dimostrare vicinanza al settore agricolo. Oggi, nel Basso Lodigiano, nell'ambito dell'iniziativa #... Leggi su ilgiorno

Marinel61499936 : Ministro Speranza, faccia qualcosa Il Molise è l'unica regione italiana dove vogliono usare tutti gli ospedali pubb… - jummo74 : RT @alessiarotta: 'Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del #COVID19. Vengano quassù a vedere il nostro cimitero, magari capiscono qualc… - EdiGirolami : RT @alessiarotta: 'Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del #COVID19. Vengano quassù a vedere il nostro cimitero, magari capiscono qualc… - TomassiRenata : RT @alessiarotta: 'Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del #COVID19. Vengano quassù a vedere il nostro cimitero, magari capiscono qualc… - lazylavinia : RT @alessiarotta: 'Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del #COVID19. Vengano quassù a vedere il nostro cimitero, magari capiscono qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Codogno gli

IL GIORNO

Una storia che riguarda tutti noi. E che comincia con una domanda quasi banale, ma che probabilmente rimarrà senza risposta. Perché proprio Lodi? O, più precisamente, perché proprio Codogno? Se lo son ...Tre settimane per tornare a stare insieme e finire i compiti delle vacanze. Questi gli obiettivi di un progetto passato in giunta a Codogno. "Sempre per non lasciare sole le famiglie con genitori che ...