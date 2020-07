Bagno al torrente trasformato in tragedia: muore 25enne (Di venerdì 31 luglio 2020) Un gruppo di ragazzi ed un Bagno in un torrente. Poi la tragedia. Gli amici hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Gli amici non l’hanno visto riemergere ed hanno lanciato l’allarme. È successo a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza. Un Bagno con gli amici si è trasformato in una tragedia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SchiffGiulio : @hassan_riccardo Detesta il caldo come me in Svizzera fa il bagno nel torrente sotto casa - qn_lanazione : 'Piscina' creata nel fiume per fare il bagno: è pericolosa per il rischio alluvioni. La Protezione Civile la smante… - Giulicat1512 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - CommentoSolo : @monicamondini Anche lei infatti l'avevo portata al torrente prima e si era fatta il bagno. Sono le onde che la spa… - tdg_trekking : RT @csanextemerson: Domenica 26 luglio camminata al #torrente #Carigiola in alta Val di Bisenzio con fermate per il bagno Sarà presente una… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagno torrente Bagno nel torrente con gli amici finisce in tragedia: morto 25enne Nordest24.it Pietre aguzze sul fondale a riva, proteste dalla “Spiaggia dei fachiri”

«Qui - dice il giovane bagnino Marcello Carassai - c'è poca gente ... prima negli anni 80 e poi con la rottura delle gabbie di pietre poste ai margini del torrente Vibrata.

Un bagno nel torrente si trasforma in tragedia, muore 25enne. Gli amici provano a rianimarlo ma non c'è nulla da fare

E' successo nelle acque del torrente Leogra a Torrebelvicino. L'allarme è stato lanciato proprio dagli amici che non l'hanno visto riemergere. Poi hanno trovato il corpo del 25enne, fermo sott'acqua ...

«Qui - dice il giovane bagnino Marcello Carassai - c'è poca gente ... prima negli anni 80 e poi con la rottura delle gabbie di pietre poste ai margini del torrente Vibrata.E' successo nelle acque del torrente Leogra a Torrebelvicino. L'allarme è stato lanciato proprio dagli amici che non l'hanno visto riemergere. Poi hanno trovato il corpo del 25enne, fermo sott'acqua ...