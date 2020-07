Agnelli: "Anno duro, ma nell'albo d'oro c'è scritto ancora Juve" (Di venerdì 31 luglio 2020) TORINO - "Siamo qui a presentare il nuovo allenatore dell'Under 23: bentornato ad Andrea, al quale siamo affezionati. Soprattutto per i valori dell'uomo che possiamo trovare nella qualità di un ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : Il Presidente Agnelli aggiunge un bilancio sulla stagione della Prima Squadra:«E’ stato un anno estremamente duro,… - romeoagresti : #Agnelli: 'Nono scudetto consecutivo. Si fa anche fatica a pronunciarlo: dobbiamo essere orgogliosi di questo. E' s… - Fprime86 : RT @romeoagresti: #Agnelli: 'Nono scudetto consecutivo. Si fa anche fatica a pronunciarlo: dobbiamo essere orgogliosi di questo. E' stato u… - CarlottaMiller_ : RT @lucabianchin7: Andrea #Agnelli durante la conferenza di presentazione di #Pirlo: 'E' stato un anno non capito fino in fondo, durissimo… - Fprime86 : RT @lucabianchin7: Andrea #Agnelli durante la conferenza di presentazione di #Pirlo: 'E' stato un anno non capito fino in fondo, durissimo… -