Zimbabwe, ospedali al collasso: 7 bimbi nati morti in 24 ore (Di giovedì 30 luglio 2020) . La situazione è arrivata ad un punto di non ritorno a causa della pandemia di coronavirus Sette bambini sono nati morti in una notte in un grande ospedale dello Zimbabwe. L'orrore si è consumato a causa della mancanza di cure mediche adeguate alle madri

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Effetti raccapriccianti della pandemia in Zimbabwe: negli ospedali di Hahare lunedì scorso sette bambini sono nati morti perchè non c'era abbastanza personale medico per occupa ...

Mancano infermieri causa pandemia: sette bambini nati morti in un giorno

HARARE - Il Covid-19 sta avendo risvolti drammatici nello Zimbabwe. In un affollato reparto maternità della capitale Harare sette bambini sono nati morti a causa della carenza di personale determinata ...

