Vite al limite, come stanno oggi Leneatha Reed e Coliesa McMillan (Di giovedì 30 luglio 2020) Vite al limite, il reality show di Real Time che mostra le Vite, le difficoltà ma spesso anche la rinascita di persone che necessitano di un bay-pass gastrico, ci ha fatto conoscere le storie di Coliesa McMillan e Leneatha Reed: eccole oggi. Anche se non siete fan del dott. Younan Nowzaradan (doppiato nella versione italiana … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

mayberula : eravamo ad Arese, io, mio fratello, mia mamma e mia zia, quando dico “ci fermiamo a mangiare al Mc?” e mia zia mi g… - Rozzone1 : RT @coma_girl: Io me vergognerei di ammettere pubblicamente di guardare una monnezza come Vite al Limite, eppure ho la timeline invasa da g… - AgoVforVendetta : @joeyloveg Si ma un altro lockdown... e devo andare a vite al limite - zazoomblog : Vite al limite e Poi su Real Time: stasera la storia di Sean Milliken - #limite #Time: #stasera #storia - XlAOKOO : Perché Laura Pausini mangia sul divano come gli americani di Vite Al Limite su Real Time -