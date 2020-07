Villa Fulvia, genitori e personale ancora in protesta. E intanto la Asl chiede approfondimenti (Di giovedì 30 luglio 2020) “Nel pomeriggio di oggi la Regione Lazio ha trasmesso alla Asl Roma 2 una nota con la quale chiede ulteriori approfondimenti istruttori inerenti la Casa di Cura ‘Villa Fulvia’. Nella medesima nota la Regione invita la Asl a verificare, nel piu’ breve tempo possibile, la rispondenza ai requisiti minimi autorizzativi e agli ulteriori di accreditamento della parte della struttura inerente l’assistenza riabilitativa ex art. 26. Questa Asl ha tempestivamente avviato l’analisi documentale e da lunedì 3 agosto inizieranno i sopralluoghi di verifica nella sede della Casa di cura da parte del Servizio d’Igiene e sanità Pubblica”. Lo fa sapere in una nota la Asl Roma 2. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

