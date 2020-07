Ustica: Mattarella, ‘memoria per difendere vita e libertà’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Bologna, 30 lug. (Adnkronos) – “Questo museo è un tempio della memoria che consente di mantenere intatta la memoria della tragedia di Ustica ed esorta a ogni impegno per difendere vita e libertà”. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul libro degli ospiti, al termine della visita a Bologna al Museo che ricorda la tragedia di Ustica del 27 giugno del 1980. L'articolo Ustica: Mattarella, ‘memoria per difendere vita e libertà’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica #Mattarella a #Bologna incontra i familiari delle vittime della #strageBologna del… - RaiNews : Quirinale, #Mattarella a #Bologna per le stragi di Ustica e del 2 agosto 1980. Il cardinale Zuppi: 'Mandanti stragi… - Agenzia_Ansa : #Mattarella alla #stazione di #Bologna ricorda la strage del #2agosto. SEGUI LA DIRETTA SU - repubblica : RT @RepubblicaTv: Mattarella a Bologna, 'Dopo 40 anni ha dato supporto ai noi famigliari delle vittime di Ustica': E' commossa Linda Lachin… - fradepal : RT @Avvenire_Nei: Il testo integrale dell'omelia del cardinale #Zuppi alla Messa di suffragio per le vittime di #Bologna e #Ustica, alla pr… -