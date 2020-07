Uomini e Donne, Riccardo rompe il silenzio dopo Ida e torna sui social così (Di giovedì 30 luglio 2020) Riccardo Guarnieri è tornato attivo sui social network. Il protagonista del Trono Over era assente da Instagram da mesi ormai, da quando durante la quarantena faceva dirette insieme alla sua ex fidanzata Ida Platano. Sì, Ida è di nuovo la ex di Riccardo. Tra i due è finita per l’ennesima volta e dopo vari sospetti … L'articolo Uomini e Donne, Riccardo rompe il silenzio dopo Ida e torna sui social così proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono c… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - beatrash__ : RT @arthursyooneki: Mi dispiace deludere gli uomini ma noi donne abbiamo peli sulle braccia sulle gambe sotto le ascelle sul seno sulla pan… - pesceansioso : RT @arthursyooneki: Mi dispiace deludere gli uomini ma noi donne abbiamo peli sulle braccia sulle gambe sotto le ascelle sul seno sulla pan… -