Un altro migrante bacia i bimbi in bocca: "Mi ricordava i figli in Pakistan" (Di giovedì 30 luglio 2020) Claudio Cartaldo Succede a Biella. Un nuovo caso dopo la denuncia di una madre di una neonata di 6 mesi. Il Pakistano ha provato a baciare in bocca un 14enne Le accuse sono le stesse formalizzate due setimane fa a un immigrato ospite nel centro di accoglienza di Cavaglià, nel Biellese: violenza sessuale commessa ai danni di un minorenne. Stavolta però la vittima non è un neonato di 6 mesi, come già successo. Ma un bambino di appena 14 anni. La dinamica, al netto dei particolari, è quasi la stessa: lo straniero si avvicina e, senza un vero perché, cerca di baciare sulle labbra un ragazzino sconosciuto. Stavolta siamo a Biella città, nei pressi del centro commerciale I Giardini di via la Marmora. Come racconta La Stampa, i venerdì pomeriggio un ... Leggi su ilgiornale

Al largo, una motovedetta delle Fiamme gialle ha intercettato invece due barchini: uno con 10 tunisini e l'altro con 21 migranti, fra cui 4 minori e 5 donne, una delle quali ucraina. Tutti sono stati ...

Da un lato il presidente Conte prolunga lo stato di emergenza nazionale fino al 15 ottobre, dall’altro consente un’immigrazione selvaggia ... dei viaggiatori internazionali, siano questi migranti, ...

Al largo, una motovedetta delle Fiamme gialle ha intercettato invece due barchini: uno con 10 tunisini e l'altro con 21 migranti, fra cui 4 minori e 5 donne, una delle quali ucraina. Tutti sono stati ...Da un lato il presidente Conte prolunga lo stato di emergenza nazionale fino al 15 ottobre, dall'altro consente un'immigrazione selvaggia ... dei viaggiatori internazionali, siano questi migranti, ...