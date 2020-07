Tiziano Ferro e Ultimo, Messina dice no ai loro concerti nel 2021: ecco perché (Di giovedì 30 luglio 2020) Brutta notizia per i fan siciliani (e messinesi) di Tiziano Ferro ed Ultimo. Come recitano i comunicati stampa di entrambi gli artisti, “a causa del diniego da parte del Comune di Messina della disponibilità dello stadio” i concerti inizialmente previsti allo Stadio San Filippo di Messina (Tiziano Ferro il 27 giugno 2020, Ultimo 15 luglio 2020) sono stati riprogrammati nel 2021 e spostati allo Stadio Cibali di Catania. Lo spostamento delle date era comunque previsto perché causa disposizioni anti Covid-19 per evitare assembramenti, tutti i concerti sono stati riprogrammati al 2021. Sulla location invece il Comune di Messina aveva già ... Leggi su ilfattoquotidiano

