Terra dei Fuochi, al via la mappatura aerea con i mezzi della Guardia di Finanza

Caserta – E' partita, con l'impiego di mezzi aerei dotati delle più sofisticate tecnologie messi in campo dalla Guardia di Finanza, l'attività di mappatura aerea della cosiddetta "Terra dei Fuochi", area degradata che comprende decine di comuni a cavallo tra le province di Napoli e Caserta. L'attività è coordinata dalla Prefettura di Napoli d'intesa con la Prefettura di Caserta, ed è stata programmata dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania Filippo Romano. In azione il mezzo aereo ad ala fissa "Piaggio DP1" del Gruppo Esplorazione Aeromarittima della

