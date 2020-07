Salvini: il Senato decreta l’autorizzazione a procedere al processo (Di giovedì 30 luglio 2020) Con 149 voti contrari il Senato non approva la mozione del Senatore Gasparri, decretando così l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini Il Senato non approva la mozione del Senatore Gasparri con 149 voti contrari e 141 favorevoli, decretando così l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Fino all’ultimo minuto è aleggiata un ombra di mistero sulle posizioni di Italia Viva. Nel suo discorso in Senato, Matteo Renzi ha però sorpreso tutti. Italia Viva infatti vota a favore dell’autorizzazione a procedere. Le dichiarazioni di Renzi sull’autorizzazione a procedere “Noi ... Leggi su zon

