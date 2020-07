Salvini a processo, Casellati deve annunciare il risultato del voto ma le danno i fogli sbagliati: “Sospendo… no, non sospendo nulla” (Di giovedì 30 luglio 2020) Piccolo intoppo al Senato quando la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati sta per annunciare il risultato del voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Open Arms. “Invito i segretari a fare il computo dei voti”, ha esordito, correggendosi subito: “No, è già stato fatto perché si poteva votare fino alle 18 (sono le 18.16, quando riprende la seduta, ndr)”. Poi, ancora: “sospendo la seduta. No, sto leggendo un pezzo che è già superato dagli eventi. Quindi non sospendo nulla”. L'articolo Salvini a processo, Casellati deve ... Leggi su ilfattoquotidiano

