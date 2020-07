Recovery plan, il manifesto per il Sud: «Una regia sui fondi» (Di venerdì 31 luglio 2020) Prima gli scambi di idee. Poi le riunioni rigorosamente a distanza, su zoom. Infine la decisione di mettere nero su bianco quello che si potrebbe definire una sorta di ?manifesto? per... Leggi su ilmessaggero

meb : Priorità alle scuole, agli investimenti, questo serve all'Italia per ripartire. Oggi sul Corriere della Sera una mi… - AreaDem : Maggioranza solida, ora Recovery Plan e riforme @AreaDem @MarinaSereni @dariofrance @pierofassino @DavidSassoli… - OGGIRIO : @Agenzia_Ansa E tu Luchino non sai forse che i pieni poteri servono solo per contare soldi e decidere come spartirs… - EnricoBorghi1 : RT @PDPiemonte: #RecoveryPlan, @EnricoBorghi1 @Deputatipd : il Parlamento impegna il Governo su montagna e aree interne - PDPiemonte : #RecoveryPlan, @EnricoBorghi1 @Deputatipd : il Parlamento impegna il Governo su montagna e aree interne -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

Il Messaggero

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Per l'attuazione del Programma nazionale di riforma del triennio 2021-23, in applicazione agli impegni connessi con il Recovery plan stabilito in sede europea, e per gli ...This is part of the #NextGenerationEU recovery plan and aims at supporting healthcare, low-income families and more. Molte cose saranno ora in mano agli stati membri e all’ambizione dei loro ...