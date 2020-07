Pubblicità, Nielsen: “A giugno investimenti sempre in negativo” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Gli investimenti continuano a essere in negativo ma a giugno il mercato pubblicitario mostra segnali ripresa rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio, che ha risentito in maniera pesante del lockdown. È quanto rileva Nielsen pubblicando i dati del sesto mese dell’anno che registra una contrazione del -15,4% (a maggio era del -41,1%), portando la raccolta del primo semestre 2020 in calo del -22,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over The Top(OTT), l’andamento nel periodo gennaio-giugno si attesta a -26,8%. “L’analisi del mercato pubblicitario non evidenzia nulla che non fosse già stato previsto per l’andamento del ... Leggi su quifinanza

