Palermo, Boscaglia rifiuta i siciliani: “Sto bene a Chiavari” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Palermo non ha ancora un allenatore per la prossima stagione di Serie C. La società di Viale del Fante è alla ricerca ormai da mesi di un tecnico che abbia esperienza in categoria e che faccia divertire i tifosi.IL TECNICO IDEALEcaption id="attachment 999481" align="alignnone" width="594" Rinaudo Castagnini Sagramola Mirri Palermo (getty images)/captionNel corso di una conferenza stampa indetta qualche mese fa dalla società, Rinaldo Sagramola aveva dipinto l'identikit dell'allenatore ideale. L'amministratore delegato rosanero parlò di un profilo giovane, un tecnico che conosca già la Serie C e che magari l'ha già vinta, con dei fondamentali tattici in grado di portare spettacolo al "Renzo Barbera". Più passano le settimane, però, e sempre maggiori sono i dubbi dei tifosi in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, Boscaglia rifiuta i siciliani: 'Sto bene a Chiavari' - - ClaudioPuccio1 : @AlfredoPedulla ciao Alfredo. Possiamo dare al 100% Boscaglia all'Entella o ancora c'è qualche possibilità di vede… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Palermo, per la panchina viva l'idea Boscaglia: il punto - LiveSicilia : Boscaglia non verrà al Palermo. - TuttoEntella : Tuttosport: 'Boscaglia, Palermo no, #Entella sì' #TuttoEntella -