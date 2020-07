Open arms: Calderoli, 'Salvini pugnalato come Falcone e Borsellino' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Siamo veramente in uno Stato alla rovescia, uno Stato che nell'ultimo mese è stato invaso da migliaia di clandestini, con un'impennata del 600% rispetto allo scorso anno, uno Stato che al posto di ringraziare il ministro Salvini che aveva fermato l'invasione e la tratta di essere umani lo manda a processo per aver fatto il suo dovere, per aver fatto quanto gli imponeva il suo ruolo istituzionale e la lealtà verso i cittadini". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. "Così -aggiunge- non vengono processati gli scafisti, i trafficanti di esseri umani, i criminali che lucrano su questo business, ma chi stava riuscendo a fermarli. Del resto nulla nuovo. Da Dalla Chiesa a Falcone e Borsellino tanti valorosi uomini di Stato che tentavano ... Leggi su liberoquotidiano

