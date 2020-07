Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno (Di giovedì 30 luglio 2020) seduta mattutina prevista oggi per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio per l’ultima giornata di Serie A in programma sabato al San Paolo alle ore 20.45. Di seguito il report dell’allenamento pubblicato dalla società attraverso i canali ufficiali. La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

