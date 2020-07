Migranti, Ue: «Pronti a dare il nostro sostegno, ma l’Italia deve gestire difficoltà» (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo l’intensificarsi degli sbarchi a Lampedusa di Migranti provenienti prevalentemente dalla Libia e dalla Tunisia, dopo le critiche durissime dell’opposizione al governo per la gestione dei flussi e in particolar modo alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, denunciata da Lega e Fratelli d’Italia, anche l’Unione europea interviene su quanto sta accadendo in Sicilia. Innanzitutto per mostrare di essere al corrente della situazione di difficoltà che vive l’isola e i suoi satelliti. In secondo luogo per ribadire il suo sostegno all’Italia, puntualizzando però su competenze e responsabilità dei singoli Stati membri. «Compito dell’Italia è gestire le difficoltà» «Siamo al corrente dell’intensificarsi degli sbarchi di ... Leggi su open.online

