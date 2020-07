Meteo Roma del 30-07-2020 ore 19:15 (Di giovedì 30 luglio 2020) Meteo e previsioni Meteo per la giornata di domani buonasera dalla redazione tempo in prevalenza asciutta al mattino al nord e sulle regioni settentrionali mentre nel pomeriggio non si escludono locali pioggia temporali sulle Alpi ampie schiarite su coste pianura in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque al centro l’altra pressione porta tempo stabile per l’intera giornata congeli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio ampie schiarite anche nelle ore serali al sud e sulle Isole tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio Grazie all’alta pressione che porta cieli sereni o al più poco nuvolosi e clima caldo nessuna versione nelle ore serali temperature minime e massime stabili o in ulteriore aumento previsioni a cura del centro Meteo italiano ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 30-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - bethfuckoff : Ho visto il meteo di Roma e mi è venuta voglia di urlare - jemenfousoui : Domani arrivo a Roma e il meteo indica 38 gradi per l’ora in cui atterro: circa 10 gradi in più rispetto al Belgio.… - infoitinterno : Meteo a Roma: le previsioni del 30 luglio - Notiziedi_it : Meteo, il grande ritorno dell’afa. Nel week end a Roma previste temperature sopra i 40 gradi -