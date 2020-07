Marte, il rover della Nasa “Perseverance” lascia la base: il momento del countdown e del decollo (Di giovedì 30 luglio 2020) Partita la missione Mars 2020 della Nasa, la terza diretta a Marte partita negli ultimi dieci giorni dopo quelle degli Emirati Arabi e della Cina. Il lancio è avvenuto dalla base dell’Aeronautica Usa a Cape Canaveral con un razzo Atlas 5 e porta in orbita Perseverance, il quinto rover della Nasa a posarsi sul pianeta rosso, questa volta per fare da apripista alle future missioni con astronauti e per cercare tracce di vita passata o forse presente. L'articolo Marte, il rover della Nasa “Perseverance” lascia la base: il momento del countdown e del decollo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

