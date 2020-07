LUCA GAGLIANO: RADICI SARDE, GOL ALLA JUVE E UNA NOTTE DA SOGNO (Di giovedì 30 luglio 2020) Quella di ieri tra Cagliari e JUVEntus, è stata la partita di LUCA GAGLIANO. La copertina, se l’è presa lui, un sardo doc classe 2000 che ha realizzato un gol contro i campioni d’Italia. Una vita passata con la maglia rossoblù: a soli 14 anni è entrato a far parte delle giovanili del club. Poi la crescita, gli anni che passano e la prima convocazione in prima squadra, quest’anno, contro la Lazio. Ieri sera, infine, la serata perfetta: GAGLIANO gioca titolare contro la JUVEntus e realizza il gol dell’1-0 per i suoi. Attaccante mancino, GAGLIANO è un giocatore che ha il gol nel sangue. Specialista nel gioco aereo grazie all’ottima struttura muscolare e agli ottimi tempi del suo stacco, il classe 2000 è in rampa di ... Leggi su alfredopedulla

