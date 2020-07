Konami lancia i suoi pc da gaming (Di giovedì 30 luglio 2020) (Foto: Konami)Anche Konami si tuffa nel mercato dei computer per gamer con un annuncio a sorpresa: la celebre società nipponica ha infatti presentato un terzetto di gaming pc che debutteranno il prossimo settembre con un design molto particolare, componenti performanti e prezzi in linea con proposte già nei negozi. La nuova gamma si chiama Arespear ed è già aperta al pre-ordine online. Purtroppo per il momento sarà un’esclusiva giapponese, ma non è da escludere che se l’esperimento funzionerà potrebbe anche oltrepassare i confini. Sono tre i modelli: C300, C700 e C700+. Come si può intuire dalla nomenclatura, il primo è una versione meno potente e più abbordabile, mentre gli ultimi due sono modelli di alto range, molto simili nell’hardware e ... Leggi su wired

