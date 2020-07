Il procuratore di Agrigento: «I migranti arrivano freschi e riposati, altro che traversate» (Di giovedì 30 luglio 2020) Continuano senza sosta gli sbarchi giornalieri dei migranti a Lampedusa. Il primo “bollettino” di oggi parla di 50 nuovi clandestini approdati sull’isola, a bordo di quattro barchini. Due delle imbarcazioni sono arrivate direttamente al molo Favarolo e al molo commerciale. Le altre due sono le ha rintracciate in mare la Guardia di Finanza. Anche questi stranieri sono stati portati all’hotspot dell’isola che, tra un trasferimento e l’altro, ieri è arrivato a toccare 1100 ospiti, a fronte di una capienza di 95. migranti, nuova figuraccia per il ministro Lamorgese Lo sbarco non è solo l’ennesimo schiaffo all’Italia, ma anche l’ennesima figuraccia del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che prima, qualche giorno fa, s’è vista sbarcare i clandestini ... Leggi su secoloditalia

