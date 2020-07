Il “Deep State” riunito ai funerali di Lewis. Trump non parteciperà (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli ex presidenti Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, parteciperanno ai funerali di John Lewis, deputato democratico tra i leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, che si terranno oggi ad Atlanta. Lo ha riferito il sito dell’Nbc, precisando che Obama terrà l’elogio funebre. Lewis, morto lo scorso 18 luglio, era stato uno dei ‘Big Six’, come venivano chiamati i sei principali leader del movimento, tra i quali vi era Martin Luther King Jr, e partecipò all’organizzazione della storica marcia del 1963 a Washington. Eletto deputato in Georgia, nel distretto della capitale, Lewis aveva annunciato lo scorso dicembre di aver un tumore al pancreas. “Ho lottato per quasi tutta la mia vita, per la libertà, ... Leggi su databaseitalia

