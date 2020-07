Il browser in-app torna su App Google mentre procede il rollout di Nearby Share (Di giovedì 30 luglio 2020) L'aggiornamento 11.21 beta di App Google continua a mostrare il browser in-app, mentre la funzione Nearby Share è in rollout più ampio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Felix Rieseberg, sviluppatore di Slack, ha preso il vecchio sistema operativo Mac OS 8 in un'app che si può installare su Mac o su PC. Lo sviluppatore aveva fatto la stessa cosa con Windows 95 nel 201 ...

Come trasformare un PDF in Word su iPhone e iPad

Un iPhone o un iPad possono diventare grandi strumenti di lavoro, per rimanere in contatto con i colleghi o per ricevere ovunque ci troviamo i documenti importanti, spesso condivisi in formato PDF. An ...

