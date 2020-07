Guanti e mascherine monouso causano un danno ambientale (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi la netta maggioranza dei dispositivi di protezione personale è usa e getta ed è prodotta in zone molto lontane da quelle di utilizzo. L’impatto ambientale è altissimo. Leggi Leggi su internazionale

Ziojerry1 : @MarcoBenatti_ @Raffael48420289 @NicolaPorro Conte è da arrestare: NO quarantena ai cinesi x il fottuto razzismo; N… - arcocielo : VITTORIA! Pecoraro Scanio: 'Il mare ringrazia. Prima vittoria contro mascherine usa e getta'. - fradelliq : RT @arpatoscana: Emergenza sanitaria e #rifiuti: tra i principali problemi individuati dalla Commissione #ecomafia abbandono di mascherine… - SimoneTassi1 : @IlNovelli Allora vedete che gel, mascherine e guanti servono a poco? - awkward_1110 : #RipartiamoSenzaMonouso Non sommergiamo l’Italia di mascherine e guanti monouso - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Guanti mascherine

Servizio Informazione Religiosa

Milano, 30 luglio 2020 - Per protestare sull’organizzazione post-lockdown dei tempi e degli spazi per la pausa pranzo ha organizzato un picnic solitario, fuori dal punto vendita di San Giuliano Milane ...mascherine, camici guanti e tutto ciò che è in circolare Presidenza del Consiglio numero 4373 del 12 febbraio 2020. Fino a metà ottobre chi produce questi dispositivi o li commercializza continuerà ad ...