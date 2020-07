Grande Fratello Vip, Nina Moric tra i possibili concorrenti? La risposta della modella croata (Di giovedì 30 luglio 2020) Continuano i preparativi per mettere in scena il prossimo autunno un Grande Fratello Vip degno d’attenzione e curiosità. Alfonso Signorini, veterano nel mondo dei vip, sta facendo le scelte giuste per mettere insieme un cast di personaggi famosi degni d’essere visti. Tra i nomi papabili voluti dal direttore di Chi c’è anche quello di Nina Moric la cui vita privata è da sempre di dominio pubblico e che non dovrebbe avere nessun problema a vivere sotto le telecamere h24. Nina ha però rivelato al settimanale Nuovo di non avere nessuna intenzione di partecipare al GFVIP, le piace il programma ma ora non vuole mettere ancora una volta la sua vita privata in piazza: “Vuoi o non vuoi stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Grande Fratello Vip, Nina Moric tra i possibili concorrenti? La risposta della modella croata… - mbmarino : @stepadpv Pensa che io conosco sia lui che il fratello Stefano, quello del bosco, ma prima ancora ebbi il grande pi… - boia_er : @cergi01 @Nicolametrano Grande uomo e guida di vita! Fai bene. Ti consiglierei anche @CarmineMetrano il fratello! ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Can Yaman tra i concorrenti del Grande Fratello Vip? Il gossip cosmopolitan.com Antonella Elia e Pietro a Temptation Island in accordo? Spunta altra prova

Tuttavia già nei giorni scorsi era stato ipotizzato che tra i due ci fosse un patto, che i due fossero d’accordo nel recitare una parte per riabilitare la figura di lei, un po’ danneggiata dopo la sua ...

Markieff e Marcus, gemelli diversi: Lakers-Clippers è il loro derby

“divideteveli voi”, questo il messaggio della dirigenza dei Suns. Recepito. Ne prese 32 Markieff il fratello più grande, e al piccolino Marcus restarono 20 milioni della torta di famiglia. Apposto ...

Tuttavia già nei giorni scorsi era stato ipotizzato che tra i due ci fosse un patto, che i due fossero d’accordo nel recitare una parte per riabilitare la figura di lei, un po’ danneggiata dopo la sua ...“divideteveli voi”, questo il messaggio della dirigenza dei Suns. Recepito. Ne prese 32 Markieff il fratello più grande, e al piccolino Marcus restarono 20 milioni della torta di famiglia. Apposto ...