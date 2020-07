Giro: Nibali, partenza da Sicilia mi riempie di gioia (Di giovedì 30 luglio 2020) MILANO, 30 LUG - La Grande partenza in Sicilia "riempie di gioia" Vincenzo Nibali, a caccia del tris al Giro d'Italia. Il Siciliano è "entusiasta" per poter correre nella sua regione e considera la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

giroditalia : The Giro d'Italia meets Vincenzo Nibali - AnelloGrande : The Giro d'Italia meets Vincenzo Nibali by Giro d'Italia on YouTube - Nightoverwater : RT @giroditalia: The Giro d'Italia meets Vincenzo Nibali - stefanozana : RT @giroditalia: The Giro d'Italia meets Vincenzo Nibali - sportface2016 : #Ciclismo: le parole di Vincenzo #Nibali alla presentazione del #Giro2020 -