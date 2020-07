Giappone, vendite in recupero a giugno (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Consumi in modesto recupero in Giappone a giugno. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), le vendite confermano un calo dell’1,2% su base annuale dopo il -12,5% di maggio, facendo meglio del consensus (-6,5%). Su base mensile le vendite sono risalite invece del 13,1%, confermando un recupero, dopo i mesi pesantemente negativi del lockdown. Quanto alle vendite all’ingrosso, riportano un -17,3% su anno ed un +5,1% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento del 12,7% tendenziale e un aumento del 7,7% congiunturale. Leggi su quifinanza

