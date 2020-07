Garcia non pensa alla Juve: "Per la Champions c'è tempo, ora testa al Psg" (Di giovedì 30 luglio 2020) LIONE - alla vigilia della finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, il tecnico del Lione Rudi Garcia fissa le sue priorità. Non lasciano dubbi le parole in conferenza stampa ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Garcia non pensa alla Juve: 'Per la Champions c'è tempo, ora testa al Psg': Alla vigilia della finale di coppa cont… - fleurfusillee : @insaIatadiriso Io non leggo moltissime poesie d’amore in realtà... ci sarebbero Neruda e García Lorca, che trovi s… - GianlucaFiori70 : @ale_rasch @TizRicc La FINALE di CHAMPIONS derubata, col cammino annesso non lo cambio con 10 coppe Italia idem gli… - DublencoIgor : RT @Gocciolina_: GLI ESSERI UMANI NON NASCONO SEMPRE IL GIORNO IN CUI LE LORO MADRI LI DANNO ALLA LUCE, LA VITA LI COSTRINGE ANCORA MOLTE A… - Just_sunsets_u : RT @buffy_29: Mostrerei agli uomini quanto sbagliano quando pensano di smettere di innamorarsi man mano che invecchiano, non sapendo che in… -