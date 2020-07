Formula 1 – Vettel allontana il ritiro: “sto bene fisicamente e con un buon pacchetto sono competitivo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sebastian Vettel allontana il ritiro. Il pilota tedesco, ancora senza squadra per la stagione 2021 dopo aver annunciato l’addio alla Ferrari, si sente ancora competitivo fisicamente e qualitativamente. Lo rende noto nella conferenza stampa che precede il weekend di Silverstone: “io penso di essere stato piuttosto chiaro nelle ultime volte: con il pacchetto giusto penso di avere molto da dare. A livello fisico e di guida non sono in condizioni peggiori rispetto agli scorsi anni passati in F1. Mi sento molto bene e ho ancora molto da dare. Dipenderà davvero da quali opzioni avrò in ottica futura: nel 2020 ci sarà un grande cambiamento di regole che potrà essere promettente o forse no, non possiamo saperlo. Spero sempre per il ... Leggi su sportfair

