Fondazione Gimbe: "Nuovi casi aumentati del 23% in una settimana, 53% dei positivi in Lombardia" (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella settimana 22-28 luglio, rispetto alla precedente, i numeri del contagio da Covid 19 sono tornati a crescere: +23% di Nuovi casi, +361 “attualmente positivi” e, per la prima volta dopo mesi di costante riduzione, incremento dei pazienti ricoverati con sintomi (+2,3%) mentre continuano a diminuire quelli in terapia intensiva (-18,4%). È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe di Bologna.Nel quadro di un incremento dei Nuovi casi (1.736 contro i 1.408 della settimana precedente, a fronte di un aumento del 10,4% del numero di tamponi diagnostici) si rilevano notevoli variazioni regionali: solo in 6 regioni i casi sono in riduzione, in tutte le altre sono ... Leggi su huffingtonpost

Netto aumento dei casi di coronavirus in Italia. Nella settimana dal 22 al 28 luglio i nuovi positivi sono stati 1.736, in crescita del 23% rispetto ai sette giorni precedenti (1.408) e questo a front ...

SANITA’, GIMBE: TICKET, NEL 2019 SPESI QUASI 3 MLD EURO

(28 luglio 2020) Tutte le Regioni prevedono sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria, con un livello di autonomia che negli anni ha generato una giungla inestricabile di differenze relative ...

