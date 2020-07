Emergenza Corona Virus (Di giovedì 30 luglio 2020) La popolazione del nostro Paese, l'Italia, è stata relegata in casa o nelle RSA o in altre residenze, per oltre tre mesi per disposizioni DCPM (decreti del Presidente del Consiglio) in dispregio dell'articolo 13, Titolo I° della nostra Carta Costituzionale che al comma 16 testualmente recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

Fabio4011 : @matteosalvinimi È emergenza migranti, no corona virus - eroina57 : @alesallusti AUGURO A TE GIORNALAIO FALLITO IL PEGGIO DEL CORONA VIRUS INSIEME A TUTTI COLORO CHE DICONO (INUTILE S… - saramereu2 : @nzingaretti @GiuseppeConteIT Veramente non c'e'piu emergenza da corona virus. Pagliacci - laura_maffi : @Frances77386127 Non restituisce neanche un centesimo degli stipendi Non ha donato nulla per l’emergenza Corona Vir… - fabriziostacci1 : @fattoquotidiano Covid 19=corona virus Conte : « Proroga stato emergenza non è ritorno a lockdown » -