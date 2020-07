Dopo il matrimonio tutti in quarantena: 90 persone in isolamento a Enna (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ un’estate anomala quella che stiamo vivendo. La paura dei contagi per qualcuno, l’idea di essere immuni per altri. Il distanziamento che non sempre viene rispettato e quella voglia di normalità che finisce in un attimo, come è successo per le persone che hanno partecipato a un matrimonio a Enna. Dopo le nozze oltre 90 persone in quarantena vista la positività di un invitato. Precisamente siamo a Nicosia, dove il 25 luglio ( per altre fonti invece le nozze sarebbero state celebrate il 26) è stato celebrato un matrimonio che oggi, rischia di provocare un piccolo focolaio in provincia. Dopo UN matrimonio 90 persone IN quarantena E 2 CONTAGIATI IN ... Leggi su ultimenotizieflash

