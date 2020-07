'Diakhate mi ha aggredita'. La denuncia di una ragazza su Facebook (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha postato su Facebook un video in cui racconta di essere stata aggredita, in un locale di Firenze, 'da un ex calciatore della Primavera della Fiorentina , attuale giocatore del Parma, Abdou Diakhate',... Leggi su gazzetta

