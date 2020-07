Cyberpunk 2077 e gli inviti alla beta: 'sono una truffa' afferma CD Projekt RED (Di giovedì 30 luglio 2020) CD Projekt RED ha confermato che non ci sarà nessuna beta di Cyberpunk 2077 e l'ha dovuto ribadire dopo che un certo numero di fan ha ricevuto una serie di mail che garantivano l'accesso ad una versione di prova.Attraverso Twitter lo studio ha chiarito che eventuali annunci riguardanti il ​​gioco non sarebbero mai arrivati ​​da un account di terze parti, ma invece tramite un'e-mail di CDProjektRED.com. E, anche se state sperando in una beta, rassegnatevi perché attualmente non ce ne sono di programmate."Se di recente hai ricevuto un'email in cui dichiari di condividere i tuoi dati per l'accesso alla beta di Cyberpunk 2077, attenzione perché non provengono da ... Leggi su eurogamer

