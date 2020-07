Corinaldo, la sentenza fa arrabbiare i parenti delle vittime: “Giustizia è fatta?” (Di giovedì 30 luglio 2020) Arrivano le condanne per la strage di Corinaldo: dai 10 ai 12 anni per tutti i responsabili, ma non tutti i parenti delle vittime sono soddisfatti Corinaldo (Fonte foto: quotidiano.net)Cinque minorenni ed una trentanovenne persero la vita nella strage di Corinaldo, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. I sei colpevoli della strage avvenuta all’interno della discoteca, Lanterna azzurra di Senigallia, sono stati tutti condannati. I parenti dei deceduti, non sono soddisfatti delle sentenze, risultato anche più lievi di quelle richieste dalla Procura di Ancona, che andavano tra i 16 ed i 18 anni per omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a rapine e furti con strappo e lesioni ... Leggi su chenews

Finferlo : Non so... cosa volevano che li uccidessero? In fondo sono ragazzi anche questi, avranno diritto a pentirsi, a matur… - msn_italia : Corinaldo: la sentenza - Adnkronos : #Corinaldo, l'avvocato di tre imputati: '#Sentenza ingiusta per noi' - RADIOBRUNO1 : Oggi la sentenza di primo grado #StragediCorinaldo #discoteca #sentenza #Ancona #Modena #30luglio #RadioBruno - Today_it : Strage Corinaldo, il papà di Mattia: 'Mio figlio sotto un lenzuolo, mi aspettavo più severità' -